'Kanlı Yasa' 1 Ağustos'a Kadar Görüşülecek

TBMM Genel Kurul’da gündem ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre, AKP’nin sokak hayvanlarını öldürmesini yasalaştıran kanun teklifi 1 Ağustos’a kadar görüşülecek.

'Kanlı Yasa' 1 Ağustos'a Kadar Görüşülecek

AK Parti Grubu'nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 1 Ağustos'a kadar görüşülecek.

AKP Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve kabul edilen önergeyle Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Önergeye göre, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Ağustos tarihine kadar görüşülecek. Böylelikle sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi; 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve Tüketicilerin Korunması Yönelik Kanun Teklifi görüşmelerinin önüne çekildi.

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Kaynak: İHA

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