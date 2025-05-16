Başkan Bolat Açıkladı: VAR O Lig de Tarih Oluyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maliyet gerekçesiyle 1. Lig'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini önümüzdeki sezondan itibaren sonlandırma kararı aldı. Açıklama, TFF 2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat’tan geldi.
Kaynak: Radyospor
Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Hakan Bolat, 1. Lig'de VAR sisteminin kaldırılmasının ardından, hakemlerin üzerindeki kameralar aracılığıyla yeni bir sistemin devreye alınacağını duyurdu. Bu teknolojinin UEFA tarafından test edildiğini belirten Bolat, TFF’nin de bu yeni yöntemi uygulamaya sıcak baktığını söyledi.
2. VE 3. LİG'DE FİNALLER VAR İLE OYNANACAK
Bolat, açıklamasında ayrıca 2. ve 3. Lig'deki Play-Off final karşılaşmalarında bu sezon VAR sisteminin devrede olacağını vurguladı. Final müsabakalarının, VAR sisteminin kurulu olduğu statlarda oynanacağını kaydeden Bolat, bu uygulamanın sadece final aşamasını kapsayacağını belirtti.
DÜNYADA 1. LİG STATÜSÜNDE VAR YOK
Hakan Bolat, 1. Lig düzeyinde VAR sisteminin dünya genelinde kullanılmadığını da hatırlatarak, Türkiye’nin bu konuda istisna olduğunu ifade etti. Bolat, yüksek maliyetin federasyonu böyle bir karar almaya yönelttiğini sözlerine ekledi.
Yeni sistemin nasıl işleyeceği ve uygulamanın detaylarının ilerleyen günlerde TFF tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.