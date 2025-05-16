Başkan Bolat Açıkladı: VAR O Lig de Tarih Oluyor

DÜNYADA 1. LİG STATÜSÜNDE VAR YOK

Hakan Bolat, 1. Lig düzeyinde VAR sisteminin dünya genelinde kullanılmadığını da hatırlatarak, Türkiye’nin bu konuda istisna olduğunu ifade etti. Bolat, yüksek maliyetin federasyonu böyle bir karar almaya yönelttiğini sözlerine ekledi.

Yeni sistemin nasıl işleyeceği ve uygulamanın detaylarının ilerleyen günlerde TFF tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.