Sessiz Daireden Vahşet Çıktı! 11 Yıllık Sır Perdesi İşte Böyle Aralandı... Okurken Şoke Olacaksınız

Kırıkkale Çalılöz Mahallesi’nde bir apartman dairesinde, kiracısından haber alamayan ev sahibinin çilingirle açtırdığı evde, derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı erkek cesedi bulundu. Cesedin 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu değerlendirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırıkkale’nin Çalılöz Mahallesi 11. Sokak’ta korkunç bir olay gün yüzüne çıktı. İl dışından gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir ulaşamadığı kiracısına dair endişelenerek çilingir yardımıyla daireyi açtırdı. Evde yaptığı kontrolde, derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı bir erkek cesediyle karşılaşan ev sahibi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sessiz Daireden Vahşet Çıktı! 11 Yıllık Sır Perdesi İşte Böyle Aralandı... Okurken Şoke Olacaksınız - Resim : 1

11 YILLIK GİZEM Mİ ÇÖZÜLÜYOR?

Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısının nezaretinde detaylı bir inceleme yaptı. Cesedin erkek bir şahsa ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Çürümeye yüz tutmuş ceset, tabuta konularak Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sessiz Daireden Vahşet Çıktı! 11 Yıllık Sır Perdesi İşte Böyle Aralandı... Okurken Şoke Olacaksınız - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTILAR VAR

Polis, cinayetin nasıl işlendiğini ve sebebini aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, evde kiracı olarak yaşayan Meliha Veske’nin 3 Mayıs 2025’te sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Dikkat çeken bir diğer detay ise ev kirasının ve elektrik faturasının düzenli ödendiği oldu.

Sessiz Daireden Vahşet Çıktı! 11 Yıllık Sır Perdesi İşte Böyle Aralandı... Okurken Şoke Olacaksınız - Resim : 3

BU EVDE KİM OTURUYORDU?

Apartman sakini Lütfü Gümüşsoy, olayla ilgili şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Uzun zamandır evde kimin oturduğunu bilmiyorduk. Ev sahibi, ‘Eşyalarıyla kiraya verdik’ demişti. Geleni gideni merak ediyorduk, ama kimse bir şey görmemiş. Ev sahibi dün, ‘Çilingir getireceğim, problemli bir durum var’ dedi. 2002’den beri bu binadayım, böyle bir şey hiç yaşanmadı. Koku da hissetmedik. Elektrik faturası ödeniyordu, biri var sanıyorduk.”

Sessiz Daireden Vahşet Çıktı! 11 Yıllık Sır Perdesi İşte Böyle Aralandı... Okurken Şoke Olacaksınız - Resim : 4

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, cesedin kimliğini kesinleştirmek ve cinayetin detaylarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltındaki 4 şüphelinin ifadeleri ve Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporu, olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayacak.

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Kaynak: İHA

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