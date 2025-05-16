TRT'nin Kararı Havaya Uçurdu

TÜRKİYE SAATİYLE 20.00'DE NEFESLER KESİLECEK

17 Mayıs Cumartesi günü Estádio Municipal de Braga’da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu dev maçta, A Milli Takım forması da giyen yıldız futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.