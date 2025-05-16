TRT'nin Kararı Havaya Uçurdu
Portekiz Süper Ligi'nde sezon için yeni bir dönemin heyecanı başladı. Önemli maçlardan biri olan Braga - Benfica karşılaşmasında, TRT'den futbol severleri havalara uçuracak karar geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Portekiz Süper Ligi’nde sezonun kaderini belirleyecek son hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk yarışının kilit maçlarından biri olan Braga - Benfica karşılaşması, futbol tutkunlarına TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak ulaştırılacak.
TÜRKİYE SAATİYLE 20.00'DE NEFESLER KESİLECEK
17 Mayıs Cumartesi günü Estádio Municipal de Braga’da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu dev maçta, A Milli Takım forması da giyen yıldız futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.
GALİBİYET ŞAMPİYONLUK GETİRECEK
Son haftaya 79 puanla giren Benfica, aynı puana sahip Sporting Lizbon’un averajla gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sporting, son hafta deplasmanda Guimaraes’e konuk olacak. Eğer Sporting puan kaybeder ve Benfica galip gelirse, şampiyonluk kupası Benfica’nın olacak. Ancak Sporting Lizbon’un galibiyet alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
ÜCRETSİZ ŞEKİLDE İZLENEBİLECEK
Portekiz Ligi’nde zirve yarışı son maçlara taşınırken, futbolseverler bu büyük heyecanı TRT Spor farkıyla ücretsiz olarak takip edebilecek.