Polis Bile Şaştı Kaldı! Diyarbakır'da Uyuşturucu Adacıkları

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin Bismil ilçesindeki kısmında bulunan adacıklarda çok sayıda kenevir ele geçirildi. Bu maddelerin toplam piyasa değerinin 100 milyon Türk Lirası'ndan fazla olan olduğu öğrenildi.

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Son dönemde uyuşturucunun yaygınlaşmasıyla bununla mücadele konusunda çalışmalar da arttı. Diyarbakır'da yapılan operasyonda Dicle Nehri'nin Bismil ilçesindeki kısmında ve nehir suyunun debisinden kaynaklı oluşan adacıklarda drone ile yapılan çalışma sonucunda kenevir ekimi yapıldığı değerlendirilen muhtemel araziler tespit edildi.

Polis Bile Şaştı Kaldı! Diyarbakır'da Uyuşturucu Adacıkları - Resim : 1

100 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Nehir üzerindeki adacıklarda tespit edilen iki farklı alanda ekili vaziyette bulunan bin 220 kök kenevir ele geçirildi. Burada ele geçirilen ve piyasa değeri 100 milyon Türk Lirası'ndan fazla olan yaklaşık 300 kilogram skunk-esrar üretimine elverişli kök kenevir bitkisi yok edildi.

Polis Bile Şaştı Kaldı! Diyarbakır'da Uyuşturucu Adacıkları - Resim : 2

Yasadışı ekilen kenevirlerin tespitinin engellenmesi için uyuşturucu tacirlerinin oluşturduğu çeşitli engeller de polisi yıldırmamış, uyuşturucu bulunan her noktaya bot ve traktör gibi araçlar ile ulaşıldı.

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Kaynak: İHA

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