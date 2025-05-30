Haribo'dan Uyuşturucu Çıktı! Tüm Ürünler Piyasadan Toplatılıyor

Hollanda'da Haribo markalı jelibonlarda uyuşturucu maddeye rastlandı. Yaşanan olay sonrası marka, tüm ürünlerini piyasadan çekme kararı aldı.

İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), Haribo Happy Cola F!ZZ adlı şekerlemeleri tükettikten sonra bir ailenin baş dönmesi gibi şikayetler yaşadığını açıkladı. Yapılan incelemelerde, şekerleme paketlerinden alınan numunelerde esrar maddesi tespit edildi. Üç farklı pakette benzer bulgulara rastlanmasının ardından Haribo, Hollanda’daki tüm ürünlerini tedbir amaçlı geri çağırma kararı aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şirket, olayın ciddiyetle ele alındığını belirterek kontaminasyonun kaynağını belirlemek üzere polisle iş birliği içinde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ayrıca ürünlerin orijinal Haribo üretimi mi yoksa sahte mi olduğu konusunun da henüz netlik kazanmadığı bildirildi. Geri çağırılan ürünlerin son tüketim tarihinin Ocak 2026 olduğu duyuruldu.

HOLLANDA'DA PİYASADAN TOPLATILDI

NVWA, esrar içeren şekerlemelerin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyararak tüketicilerin bu ürünlerden uzak durmasını istedi. Haribo ise yalnızca Hollanda’daki ürünlerin geri çağrıldığını ve diğer ülkelerde satılan şekerlemelerin güvenli olduğunu vurguladı. Soruşturma polis ve gıda güvenliği ekiplerinin koordinasyonuyla devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi