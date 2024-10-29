Çocuklara Dikkat Edin! Türkiye'de de Satışı Var... O Jelibonlar Toplatılıyor

Türkiye'de de satışı yapılan ünlü jelibon markası Jelly Straws’ın jöle çubukları satıştan kaldırılıyor. Şirketten yapılan açıklamada bu jelibonların yüksek boğulma riski taşıdığına dikkat çekildi.

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Çocuklara Dikkat Edin! Türkiye'de de Satışı Var... O Jelibonlar Toplatılıyor

Gıda skandallarına her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Yeniçağ'da yer alan habere göre, Hollandalı ithalat şirketi Herman Kuijper BV ile Alman dağıtım ortağı Go Asia Deutschland GmbH, bu tehlikeli şekerleme için geri çağırma sürecini başlattı.

Almanya'daki Go Asia mağazalarında bu ürünler derhal raflardan kaldırıldı. Tüketiciler, etkilenen ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri konusunda bilgilendirildi. Geri çağrılan ürünler arasında Sweet Mellow markasına ait “Jelly Straws assorted flavors 10 pcs, 200 gram” ve “Jelly Straws assorted 15 pcs, 300 gram” yer alıyor.

Çocuklara Dikkat Edin! Türkiye'de de Satışı Var... O Jelibonlar Toplatılıyor - Resim : 1

Özellikle HERLB023B ve HERLB024 lot numaraları bu durumdan etkilendi. Bu ürünler, çeşitli federal eyaletlerde satışa sunulmuştu. Etkilenen eyaletler arasında Baden-Württemberg, Bavyera, Bremen, Hamburg, Hessen, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland bulunuyor. Bu eyaletlerdeki tüketicilerden geri çağırılan ürünleri iade etmeleri isteniyor.

Çocuklara Dikkat Edin! Türkiye'de de Satışı Var... O Jelibonlar Toplatılıyor - Resim : 2

Şirketten yapılan açıklamada, jöle çubuklarının özel şekli ve kıvamının, genç tüketiciler için yüksek boğulma riski taşıdığı vurgulanıyor. Berlin Gıda Güvenliği Otoritesi, yumuşak yapı ve içindeki sıvının boğaza takılma riskini artırdığını belirtiyor. Jöle çubuklarının kıvamı, acil durumlarda hızlı müdahale etmeyi zorlaştırıyor.

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