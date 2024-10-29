Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm: Meral Çelen Hayatını Kaybetti

Ünlü çevirmen, şair ve yazar Meral Çelen’in hayatını kaybettiği bildirildi. Çelen, sabah saatlerinde 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Çelen’in hayatını kaybettiğine dair açıklamayı, oğlu Ahmet Nesin yaptı.

Nesin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Annem Meral Çelen'i bu sabah 09.35'de kaybettik. Ali Nesin bana haber verdiğinde ve ben bunu şimdi yazarken bile Fransa'da hâlâ 09.35 olmadı, yani annemin ölmesine daha var. Bu günde bile yaşam mizahını yaptı bana" ifadelerini kullandı.

Meral Çelen, Aziz Nesin ile bir süre evli kalmış ardından ise çift boşanmıştı.

MERAL ÇELEN KİMDİR?

Diyarbakır’da doğan Meral Çelen, ilkokulu Adana İsmet Paşa İlkokulu’nda tamamladı. Kastamonu Kız Ortaokulu’nu bitirdikten sonra çalışmak zorunda olduğundan okuluna ara verdi (https://www.nesinyayinevi.com/marka/meral-celen). Çorum Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazandı. Üniversiteden sonra Varlık, Karikatür gibi dergilerde ve Düşün Yayınevi’nde çalıştı. 1955 yılında Aziz Nesin’le evlendi (Kabacalı, 1990: 10). Aziz Nesin’le uzun yıllar evli kaldı, 1968 yılında boşandı.

İlk şiiri 16 yaşında çıkmasına rağmen şiir yazmaktan vazgeçerek öykü denemelerine başladı. 1959’dan sonra Varlık ve Türk Dili dergilerinde öyküleriyle görünür. Varlık dergisindeki ilk öyküsü, 15 Şubat 1959’da “Tek veya Çift” adıyla (s. 19); Türk Dili dergisindeki ilk öyküsü ise Kasım 1959’da “Bir Günbay Vardı” (s. 131-132) adıyla çıktı. Söz konusu dergilerde çeviri ve röportajlarıyla da yer aldı.

Kadın sorunlarına odaklandığı ilk ve tek öykü kitabı olan Güllü Güzel’i 1961 yılında yayımladı.

Kaynak: (Haber Merkezi)