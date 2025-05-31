Ölümü Hayranlarını Yasa Boğdu, Ünlü Şarkıcı Şimal'in Nereye Defnedileceği Belli Oldu

Ünlü şarkıcı Şimal'in hayatını kaybettiği haberi sevenlerini yasa boğarken, eşi Necati Arıcı Şimal'in nereye defnedileceğini açıkladı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Ölümü Hayranlarını Yasa Boğdu, Ünlü Şarkıcı Şimal'in Nereye Defnedileceği Belli Oldu

Ünlü şarkıcı Şimal’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi hayranlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcının eşi Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şimal’in nereye defnedileceğini duyurdu.

Şarkıcı Şimaş, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış ve kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. Meme kanseriyle olan savaşını kazanan Şimal, rutin kontroller sırasında bu kez beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Sağlık durumuna ilişkin sık sık paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, durumunun artık çok zor hale geldiğini söylemişti.

Şimal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, acı haberi eşi Necati Arıcı duyurdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Arıcı, Şimal'ın eşi Necati Arıcı, acı haberi sosyal medya hesabından; “Eşim Şimal Gülen, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir” diyerek, Şimal’in nereye defnedileceğini de açıklamıştı.

Ölümü Hayranlarını Yasa Boğdu, Ünlü Şarkıcı Şimal'in Nereye Defnedileceği Belli Oldu - Resim : 1

Acı Haber Geldi! Ünlü Şarkıcı Şimal Hayatını KaybettiAcı Haber Geldi! Ünlü Şarkıcı Şimal Hayatını KaybettiMagazin

Etiketler
Şimal
Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi Milli Parkı İlan Edildi Geben Vadisi Milli Parkı İlan Edildi
Emniyeti Karıştıran Sarık! Polis Kafasına Taktı Büyük Tartışma Çıktı Emniyeti Karıştıran Sarık! Polis Kafasına Taktı Büyük Tartışma Çıktı
Gezi Parkı Eylemleri 12. Yılında: Her Şey Nasıl Başladı? Gezi Eylemleri 12. Yılında... Her Şey Nasıl Başladı?
Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Pes Dedirtti! Bu Mesajı Sakın Açmayın Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Pes Dedirtti! Bu Mesajı Sakın Açmayın
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu
Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Hastanelerde Yeni Dönem! 81 İlde Artık Böyle Rapor Alınacak Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Hastanelerde Yeni Dönem! 81 İlde Artık Böyle Rapor Alınacak
Borsa İstanbul’da Parası Olan Yandı! 4 Temmuz’da Yeni Yasak Başlıyor! SPK Düğmeye Bastı Borsa İstanbul’da Parası Olan Yandı! 4 Temmuz’da Yeni Yasak Başlıyor! SPK Düğmeye Bastı