Ölümü Hayranlarını Yasa Boğdu, Ünlü Şarkıcı Şimal'in Nereye Defnedileceği Belli Oldu

Ünlü şarkıcı Şimal’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi hayranlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcının eşi Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şimal’in nereye defnedileceğini duyurdu.

Şarkıcı Şimaş, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış ve kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. Meme kanseriyle olan savaşını kazanan Şimal, rutin kontroller sırasında bu kez beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Sağlık durumuna ilişkin sık sık paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, durumunun artık çok zor hale geldiğini söylemişti.

Şimal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, acı haberi eşi Necati Arıcı duyurdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Arıcı, Şimal'ın eşi Necati Arıcı, acı haberi sosyal medya hesabından; “Eşim Şimal Gülen, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir” diyerek, Şimal’in nereye defnedileceğini de açıklamıştı.