İzmir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

İzmir'de korkutan bir orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere karşı yoğun bir müdahale başlattı.

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İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Saat 17.20 civarında başlayan yangına, havadan 1 uçak ve 7 helikopterle destek sağlanırken, karadan ise 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle söndürme çalışmaları sürüyor. Özellikle rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin sanayi tesislerine ulaşmaması için ekipler büyük çaba harcıyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Söndürme ekiplerinin özverili çalışması, bölgedeki olası zararları en aza indirmeye yönelik yoğun mesaiyle devam ediyor.

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Kaynak: DHA-İHA

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