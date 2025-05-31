Ankara'da Korkutan Yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan pazar yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'da Korkutan Yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan pazar yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, korku dolu anlar cep telefonu kamarasına yansıdı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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