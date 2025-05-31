Samsun’da Evinde Yüklü Miktarda Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi bulunan bir kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da Evinde Yüklü Miktarda Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

Bafra’da uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir adrese yapılan baskında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kavakpınar Mahallesi’nde Y.Ş.A. isimli şahsın ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 133,44 gram sentetik kannabinoid, 19 adet sentetik ecza hap ve 15 kök kenevir bitkisi bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edilen Y.Ş.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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