Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu, 1 Tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Son Güncelleme:
Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu, 1 Tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen neticesinde, piyasaya satmak için ilçeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şahısların üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramalarda, çeşitli miktarda satışa hazır uyuşturucu ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, M.G. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çorum
Son Güncelleme:
Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur? Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur?
Çamaşır Makinenizin Ömrünü En Az 10 Yıl Uzatmak İçin Uygulamanız Gereken 10 Basit Kural Çamaşır Makinenizin Ömrünü En Az 10 Yıl Uzatmak İçin Uygulamanız Gereken 10 Basit Kural
Diyarbakır'da Şehir İçi Minibüs Küle Döndü Diyarbakır'da Şehir İçi Minibüs Küle Döndü
Karaman’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi Karaman’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti
Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı