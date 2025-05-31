Karaman’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karaman'da aniden başlayan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, cadde ve sokaklar adeta suyla doldu.

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Karaman’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karaman'da İkindi saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağmur, kent genelinde su baskınlarına yol açtı. Kısa sürede biriken yağmur suları nedeniyle bazı yollar gölet haline gelirken, birçok araç yolda mahsur kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, su birikintilerinden kaçmak için atlayarak ilerlemeye çalıştı. Bazı kişiler ise yükselen sulara rağmen yürümeye devam etti.

Karaman’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Resim : 1

Yağışın hafiflemesinin ardından ev ve iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Polis, itfaiye ve belediye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekleyerek gerekli müdahalelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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