Gümüşhane’de Heyelan! Ulaşımı Durma Noktasına Getirdi.

Gümüşhane'de meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

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Gümüşhane’de Heyelan! Ulaşımı Durma Noktasına Getirdi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi’nin Aşağı Uluköy Mahallesi’nde öğleden sonra meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapandı. Şiddetli yağışların ardından yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri yolu tamamen kapatarak ulaşımı engelledi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Durumun bildirilmesi üzerine Karayolları ve Kürtün İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi. İş makineleriyle yolun yeniden açılması için çalışmalar başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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