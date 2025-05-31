Gönen'de 2 Araç Çapıştı, 3 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki A.T. yönetimindeki 10 CEJ 87 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkmak isterken, Gönen yönünden Bandırma istikametine gitmekte olan H.B. (32) idaresindeki 31 ARM 538 plakalı araçla çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle her iki sürücü A.T. ve H.B. ile, H.B.’nin aracında yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının hayati tehlike oluşturmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA