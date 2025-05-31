Diyarbakır'da Şehir İçi Minibüs Küle Döndü

Kayapınar Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple alev alan şehir içi minibüs, kısa sürede tamamen alevlere teslim oldu. Sürücü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi ve çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA