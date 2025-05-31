Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Şirinleme Yöntemiyle Dolandırıcılık

Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen dev dolandırıcılık operasyonunda, liderliğini H.Ö.'nün yaptığı ve 1,1 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan suç örgütü çökertildi. "Şirinleme yöntemi" kullanan 20 şüpheli tutuklanırken, milyonlarca lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

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Aydın Merkezli Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 1,1 Milyar TL'lik Suç Ağı Çökertildi, 20 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen dev dolandırıcılık operasyonunun detaylarını paylaştı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, liderliğini H.Ö.'nün yaptığı organize suç örgütüne mensup 20 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Şirinleme Yöntemiyle Dolandırıcılık - Resim : 1

ŞİRİNLEME YÖNTEMİ

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Aydın, İzmir, Muğla, Antalya ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında örgütün, tatil rezervasyonu bahanesiyle vatandaşların kart bilgilerini ele geçirdiği, bu bilgileri kullanarak büyük miktarda haksız kazanç sağladığı ve "şirinleme yöntemi" adı verilen teknikle paraları kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Şirinleme Yöntemiyle Dolandırıcılık - Resim : 2

Paravan şirketler üzerinden taşınmaz alım-satımı yapan suç örgütünün, MASAK verilerine göre toplam 1 milyar 150 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonda çok sayıda döviz, cep telefonu, dijital materyal ele geçirilirken; şüphelilere ait 484 banka hesabı, 201,5 milyon TL değerinde 16 taşınmaz, bir şirket ve 14 araca da el konuldu.
Şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından adli süreç başlatıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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