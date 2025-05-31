Adana'da İş Merkezindeki Yangında Can Pazarı: İşçiler Pencereden Aşağı Atladı

Adana'da meydana gelen iş yeri yangınında yürekler ağza geldi. İşçiler binayı saran alevlerden kurtulmak için pencereden aşağı atladı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken yangın söndürüldü.

Adana'da İş Merkezindeki Yangında Can Pazarı: İşçiler Pencereden Aşağı Atladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 katlı bir iş merkezinde çıkan korkunç yangın paniğe neden oldu. Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki yastık imalathanesinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede binayı sardı. Alevler arasında mahsur kalan işçiler, can havliyle pencerelere yöneldi.

CAMLAR PATLADI, İŞÇİLER ATLADI

Yangın sırasında binadaki camların patlaması, hem içerideki çalışanlarda hem de çevredeki vatandaşlarda büyük endişe yarattı. Vatandaşlar, pencerelere çıkan işçilerin atlamasını engellemek için merdiven ve yatak getirmeye çalıştı.

Adana'da İş Merkezindeki Yangında Can Pazarı: İşçiler Pencereden Aşağı Atladı - Resim : 1

Ancak iki işçi, duman ve ısıya daha fazla dayanamayarak pencereden aşağı atladı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan 49 yaşındaki emekli sağlık görevlisi Ersel Özkaya, yere düşen işçilere ilk müdahaleyi yaptı.

O anları anlatan Özkaya, "Yangın çıktığında eşim beni uyardı. Camdan sarkmış işçileri gördük. Kendilerini aşağı bıraktılar. Hemen müdahale ettim, ardından ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldılar" dedi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş merkezinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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