Gezi Eylemlerinin 12. Yılında Taksim'de Anma

Gezi eylemlerinin 12. yılında vatandaşlar Taksim'de bir araya geldi. Taksim Dayanışması adına yapılan açıklamada, "Gezi'den darbe çıkarmak beyhude bir çabadır" denildi.

Son Güncelleme:
Gezi Eylemlerinin 12. Yılında Taksim'de Anma

Taksim Gezi Parkı'nda 2013 yılında başlayan ve kısa sürede Türkiye genelinde kitlesel protestolara dönüşen Gezi eylemlerinin 12. yıl dönümü, Taksim'de düzenlenen anmayla hatırlandı. Mis Sokak'ta bir araya gelen vatandaşlar, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri "Karanlık Gider, Gezi Kalır" yazılı pankart açtı.

YOLLAR KAPATILDI

Anma öncesi İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların büyük bölümü yaya trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları da ulaşıma kapatıldı.

Anma sırasında Taksim Dayanışması adına ortak açıklamayı DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu okudu. Arslanoğlu, Gezi Parkı'na girişin engellendiğini belirterek bu durumu "sıkıyönetim" ve "olağanüstü hal" uygulamalarına benzetti.

HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Anma sırasında, Gezi eylemlerinin sembol isimlerinden Sırrı Süreyya Önder ve halen tutuklu bulunan Can Atalay anıldı. Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan isimlerin tek tek selamlandığı açıklamada, direnişte hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Gezi Eylemlerinin 12. Yılında Taksim'de Anma - Resim : 1

Arslanoğlu, "Gezi'den darbe çıkarmak beyhude bir çabadır" sözleriyle süregelen yargılamalara ve suçlamalara tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi'ne Çıkan Sokaklara 'Gezi Parkı' Engeliİstiklal Caddesi'ne Çıkan Sokaklara 'Gezi Parkı' EngeliGüncel

METROLAR KAPALI MI SON DAKİKA: M2 Metrosu Kapalı mı, Taksim-Şişhane Metro Durakları Açık mı, Kapalı mı? Taksim Metro Neden Kapalı, ne Zaman Açılacak?METROLAR KAPALI MI SON DAKİKA: M2 Metrosu Kapalı mı, Taksim-Şişhane Metro Durakları Açık mı, Kapalı mı? Taksim Metro Neden Kapalı, ne Zaman Açılacak?Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Gezi eylemleri Taksim
Son Güncelleme:
Çamaşır Makinenizin Ömrünü En Az 10 Yıl Uzatmak İçin Uygulamanız Gereken 10 Basit Kural Çamaşır Makinenizin Ömrünü En Az 10 Yıl Uzatmak İçin Uygulamanız Gereken 10 Basit Kural
Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar Olarak Biliniyor: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri? Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri?
Muğla'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var Muğla'da Korkunç Kaza! Yaralılar Var
Adana'da İş Merkezindeki Yangında Can Pazarı: İşçiler Pencereden Aşağı Atladı İş Merkezinde Can Pazarı: İşçiler Pencereden Aşağı Atladı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti
Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Kısa Yoldan En Hızlı Para Kazandıran İş Belli Oldu: Sıfırdan Başlayanlar Bir Yılda Zengin Oluyor Kısa Yoldan En Hızlı Para Kazandıran İş Belli Oldu: Sıfırdan Başlayanlar Bir Yılda Zengin Oluyor