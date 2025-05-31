Gezi Eylemlerinin 12. Yılında Taksim'de Anma

Taksim Gezi Parkı'nda 2013 yılında başlayan ve kısa sürede Türkiye genelinde kitlesel protestolara dönüşen Gezi eylemlerinin 12. yıl dönümü, Taksim'de düzenlenen anmayla hatırlandı. Mis Sokak'ta bir araya gelen vatandaşlar, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri "Karanlık Gider, Gezi Kalır" yazılı pankart açtı.

YOLLAR KAPATILDI

Anma öncesi İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların büyük bölümü yaya trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları da ulaşıma kapatıldı.

Anma sırasında Taksim Dayanışması adına ortak açıklamayı DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu okudu. Arslanoğlu, Gezi Parkı'na girişin engellendiğini belirterek bu durumu "sıkıyönetim" ve "olağanüstü hal" uygulamalarına benzetti.

HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Anma sırasında, Gezi eylemlerinin sembol isimlerinden Sırrı Süreyya Önder ve halen tutuklu bulunan Can Atalay anıldı. Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan isimlerin tek tek selamlandığı açıklamada, direnişte hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Arslanoğlu, "Gezi'den darbe çıkarmak beyhude bir çabadır" sözleriyle süregelen yargılamalara ve suçlamalara tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA