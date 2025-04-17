Trabzonspor Adana Demirspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Trabzonspor Adana Demirspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Denis Draguş, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı katılmadı.

Kaynak: AA

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