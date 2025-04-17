Liverpool van Dijk'in Sözleşmesini Uzattı

İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool, Virgil van Dijk'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Liverpool van Dijk'in Sözleşmesini Uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı yıldız futbolcu Virgil van Dijk ile sözleşme uzattığını açıkladı. Yıldız oyuncu 2027 yılına kadar kendisini Liverpool’a bağladı.

Kulübün açıklamasında, yıldız oyuncusunun ifadelerine de yer verilirken, van Dijk, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Şu anda bu konu hakkında konuşurken aklımdan geçen çok fazla duygu var. Kariyerimde şu ana kadar yaşadığım yolculuğu bu kulüpte iki yıl daha uzatabilmek inanılmaz ve çok mutluyum” diye konuştu.

Kaynak: AA

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