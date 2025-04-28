Trabzonspor'un Gençleri Finalde Kaybetti... Bordo-Mavililer UEFA Gençlik Ligi'nde İkinci Oldu

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaştı. Bordo-mavililer, İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 4-1 kaybederek turnuvada ikinci oldu.

Trabzonspor'un golünü 87. dakikada Bican Tibukoğlu kaydetti. İspanyol kulübün golleri ise 11. ile 68. dakikada Diarra, 18. dakikada Cuenca ve 56. dakikada Alba'dan geldi.

Barcelona bu galibiyet ile tarihinde 3. kez kupayı müzesine götürdü.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA