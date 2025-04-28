FIFA'dan Altay'a 6 Puan Silme Cezası! TFF Duyurdu

FIFA Disiplin Komitesi, bu sezon 3. Lig'e düşen futbol takımlarından Altay’a 6 puan silme cezası verdi.

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FIFA'dan Altay'a 6 Puan Silme Cezası! TFF Duyurdu

İzmir temsilcisi, bu sezon 3. Lig’e düşerken, FIFA tarafından alınan karar doğrultusunda, 6 puanlık bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Altay’a, tek bir dosya sebebiyle bu cezanın verildiği belirtildi. Ayrıca, geçtiğimiz dönemde Altay’a 3 puanlık bir başka silme cezası da uygulanmıştı.

Kaynak: AA

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