Cengiz Ünder MLS'te Geceye Damga Vurdu

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Los Angeles FC, MLS'te normal sezonun 10. Haftasında evinde St. Louis'yi ağırladı.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 68. dakikada oyuna girerek maçın kaderini değiştirdi.

İKİ ASİST BİRDEN

Takımı 1-0 mağlupken maça dahil olan Ünder, oyuna girdikten 2 dakika sonra yaptığı asistte Bouanga sokra dengeyi getirdi.

Los Angeles FC 89. dakikada bir kez daha geri düşerken, Cengiz Ünder uzatmalarda bir kez daha sahneye çıkarak 90+5’te Bounga’ya ikinci asistini yaptı ve takımın sahadan bir puanla ayrılmasında önemli bir rol oynadı.

7 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİSTLİK KATKI

MLS'te şu ana kadar 7 maça çıkan Ünder, attığı bir golün yanına iki asist daha eklemiş olurken, Fenerbahçe’den kiralık olarak Amerika’nın yolunu tutan Ünder’in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi