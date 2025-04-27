Lider Şampiyonluk Yarışında Hata Yapmadı, Yıldızlarıyla Farka Gitti

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

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Lider Şampiyonluk Yarışında Hata Yapmadı, Yıldızlarıyla Farka Gitti

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 5-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Lucas Torreira, 71. dakikada Victor Osimhen ile 87. ve 89. dakikalarda Alvaro Morata attı. Eyüpspor'un tek golü ise 79. dakikada Luccas Claro'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 80 puana ulaştı. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Eyüpspor, Samsunspor deplasmanına gidecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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