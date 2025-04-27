Süper Lig'de 7 Gollü Nefes Kesen Maç! Trabzonspor Sahasında Alanyaspor'u Mağlup Etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadele 7 gole sahne oldu. Trabzonspor ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 4-3 kazandı.

Bordo mavililerin gollerini Zubkov, Sikan (2) ve Banza kaydetti. Alanyaspor'da Cordova, Hadergjonaj ve Sporar ağları havalandırdı.

Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde eden Trabzonspor puanını 45 yaptı ve 7. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 34 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi