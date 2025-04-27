Eskişehirspor Rekoru Kırdı, Tarihe Geçti

Eskişehirspor, Akşehirspor ile oynadığı maçta 33 bin 247 taraftarıyla BAL taraftar rekorunu bir kez daha kırarak tarihe geçti. Eskişehirspor geçen yıl da 30 bin 358 taraftar ile bu rekoru kırmıştı.

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Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Eskişehirspor, Yeni Atatürk Stadyumu'nda Akşehirspor'u ağırladı.

Siyah-kırmızılı ekip için kritik öneme sahip bu maçta taraftarlar Pazar gününü de fırsat bilerek tribünlere akın etti. Maç tarihinden önce satışa çıkan tüm biletler tükenirken, 33 bin 247 Eskişehirsporlu bu maçta tribünleri tıka basa doldurdu.

Eskişehirspor Rekoru Kırdı, Tarihe Geçti - Resim : 1

ESKİŞEHİRSPOR BİR KEZ DAHA REKOR KIRDI

Tarihi karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig taraftar rekoru da bir kez daha kırıldı. Eskişehirspor daha önce 15 Aralık 2024'te Manavgat Belediyespor maçında 30 bin 358 taraftarla eline geçirdiği kendi rekorunu geride bıraktı.

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Kaynak: İHA

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