Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu!

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Sassari şehrinde düzenlenen Avrupa Kupası 1'de, rakibi Les Aigles du Velay'i mağlup ederek şampiyon oldu.

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu!

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'de şampiyonluk yarışının galibi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Sassari şehrinde gerçekleşen organizasyonun finalinde takımın Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldiği belirtildi.

ÜSTÜNLÜĞÜ BIRAKMADILAR

Pala Serradimigni'de oynanan maçın ilk periyodunu 20-14 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 49-41 skoruyla tamamlayan Galatasaray Fuzul, parkeden 64-57 galip ayrılarak şampiyon oldu.

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Kaynak: AA

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