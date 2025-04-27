İstanbul Yarı Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu

Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nda erkeklerde Kenyalı atlet Alex Nzioka Matata, 59 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda ise Kenyalı atlet Miriam Chebet 1 saat 6 dakikalık derecesiyle birinciliği kazandı.

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Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nda heyecan dolu anlar yaşandı. Başlangıç noktası Yenikapı olan maratona katılan atletler, birincilik için birbiriyle yarıştılar.

Yenikapı'daki Langa durağından başlayan yarışta atletler, Tarihi Yarımada'da 21 kilometre boyunca koştu.

İstanbul Yarı Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu - Resim : 1

EMİNÖNÜ’NDEN GALATA’YA

Yarışmacılar, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan Fatih İlçe sınırından U dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahilyolunu kullanarak tekrar Yenikapı'ya kadar koştu. Atletler Sahilyolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsünü geçti.

KENYALI ATLETLER DAMGA VURDU

Yarışa 22 erkek 27 kadından oluşan elit atletler katıldı. Saat 08.00'de startı verilen koşuya Kenyalı atletler damga vurdu.

İstanbul Yarı Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu - Resim : 2

İstanbul yarı maratonunda 21 kilometrede erkeklerde Kenyalı atlet Alex Nzioka Matata, 59 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda ise Kenyalı atlet Miriam Chebet 1 saat 6 dakikalık derecesiyle birinciliği kazandı.

İstanbul Yarı Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu - Resim : 3

YOLLARA MARATON DÜZENLEMESİ

Maraton nedeniyle yollarda yapılan düzenlemeler çerçevesinde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak. Balat güzergahının saat 11.00'den itibaren kademeli ollarak trafiğe açılması planlanıyor.

Kaynak: DHA

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