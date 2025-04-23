Galatasaray'dan Özel 23 Nisan Etkinliği

Galatasaray, 23 Nisan nedeniyle Florya'da bir tören düzenledi. Törende bando, palyaçolar da yer aldı.

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Galatasaray'dan Özel 23 Nisan Etkinliği

Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ile çalışanları çocukları veya torunlarıyla katıldı.

Tesiste C kapısı girişindeki suni sahada düzenlenen etkinlikte çocuklar için oyun alanları kuruldu. Çocuklar, bando, palyaçolar ve müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi. 23 Nisan şenliği, futbol A takımının taşındığı tesis için veda niteliği de taşıdı.

Şenlikte konuşan başkan Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinerek, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bizim en büyük bayramlarımızdan bir tanesi. Bundan 105 yıl evvel ulusal meclisimizin kurulması ve demokrasiye geçişimizin simgesi olarak Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bir gün. Bu büyük bir siyasi dehanın ve vizyonun eseridir. Çocuklarımıza bunun ne manaya geldiğini en iyi şekilde anlatmak durumundayız. Çünkü bu, dünyada sadece Türkiye'de kutlanan çocuklara yönelik ulusal bir bayram. 1920, 1. Cihan Harbi'nin bitmesinin hemen ardından gelen bir tarih. Medeniyetin beşiği dediğimiz uluslar yıllar boyu birbirlerini öldürmüşler, milyonlarca insan bu savaşın neticesinde hayatlarını kaybetmişti. Hemen onun akabinde devletlerin can derdine düştüğü bir dönemde Ulu Önder'imizin böyle bir bayramı çocuklara hediye etmesi ve kurduğu Cumhuriyet'i çocuklara emanet etmesinin anlamının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bizim de çocuklarımıza ve torunlarımıza bunu bu şekilde anlatmamız lazım. Bu sadece Türkiye'nin çocuklarının bayramı değil, dünya çocuklarının bayramı olarak kutlanması da ayrı bir özellik taşımaktadır. Bütün camiamın özellikle çocuklarımızın, torunlarımızın bu güzel bayramını kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

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