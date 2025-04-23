Aydın'da Kesinleşmiş 7 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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Aydın'da Kesinleşmiş 7 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında; kasten öldürme, görevli memura mukavemet, intihara teşebbüs suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.F. isimli şüpheli Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F. çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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