Şarkıcı Buray'ın Konserine 'Deprem' Ertelemesi

İstanbul'da meydana gelen tüm Marmara Bölgesi'ni etkileyen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şarkıcı Buray'ın bugün İzmit'te vereceği konser ertelendi.

Şarkıcı Buray'ın Konserine 'Deprem' Ertelemesi

23 Nisan şenlikleri kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı'nda bu akşam saat 20.00'de planlanan Buray konseri, İstanbul'da yaşanan ve Kocaeli'yi de etkileyen deprem nedeniyle ertelendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremler sonrasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Buray konseri, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunar, tüm hemşehrilerimize tekraren geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

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Kaynak: İHA

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