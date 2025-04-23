Meteoroloji'den Güneydoğu Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den Güneydoğu Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Hakkari çevreleri ile Siirt, Şırnak ve Bitlis'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer yüksek ve açıklarda hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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