Aslan Gol Oldu Yağdı! Kupada İlk Finalist Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Aslan Gol Oldu Yağdı! Kupada İlk Finalist Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümoson Konyaspor ile Galatasaray karşıya karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda tek maç üzerinden oynanan yarı final müsabakasını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. VAR’da Polonyalı hakem Piotr Lasyk görev alırken, AVAR’da ise Deniz Caner Özaral yer aldı.

Galatasaray 26. dakikada Victor Osimhen ve 42. dakikada Lucas Torreira’nın golüyle ilk yarıyı Konyaspor karşısında 2-0 üstün kapattı.

Galatasaray 47. dakikada Roland Sallai’nin golüyle onyaspor karşısıda skoru 3-0 yaptı. Konyaspor Pedrinho’nun 53. dakikada attığı golle durumu 3-1 yaptı. 55. dakikada Roland Sallai kendisinin ikinci Galatasaray’ın dördüncü golünü kaydetti ve skoru 4-1 yaptı. 90artı1. dakikada Yusuf Demir skoru belirleyen golü attı ve Galatasaray deplasmanda Konyaspor’u 5-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırdı.

Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla Türkiye Ziraat Kupası finalinde karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

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