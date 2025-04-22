Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Satışta

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği maçın biletlerinin satışı devam ediyor.

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Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Satışta

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile 24 Nisan Perşembe günü yapacağı maçın biletlerinin satışı sürüyor.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum-B için 3 bin 500, VIP Platinum A-C için 3 bin, VIP Gold için 2 bin, VIP Silver için 1500, batı ve doğu tribünleri için 200, güney-kuzey kale arkası tribünler için 100, misafir tribün için de 130 liradan satışa çıkarıldı.

Taraftarların, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.

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Kaynak: AA

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