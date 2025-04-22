Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Satışta
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği maçın biletlerinin satışı devam ediyor.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile 24 Nisan Perşembe günü yapacağı maçın biletlerinin satışı sürüyor.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum-B için 3 bin 500, VIP Platinum A-C için 3 bin, VIP Gold için 2 bin, VIP Silver için 1500, batı ve doğu tribünleri için 200, güney-kuzey kale arkası tribünler için 100, misafir tribün için de 130 liradan satışa çıkarıldı.
Taraftarların, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.
Kaynak: AA
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