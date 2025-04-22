Galatasaray'da Kombine Yenileme Dönemi Başladı

Galatasaray'da 2025-2026 sezonu için kombine yenileme işlemlerinin başladığı bildirildi. Kombine yenileme hakkı olan taraftarlarından bu kampanyadan 30 Nisan'a kadar faydalanabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da Kombine Yenileme Dönemi Başladı

Galatasaray Futbol Takımı’nın 2025-2026 sezonunda yapacağı maçlar için kombine yenileme döneminin başladığı bildirildi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 2025-2026 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, passo.com.tr, Passo uygulaması veya RAMS Park kombine ofisinden yapılacağı belirtildi.

Kombine yenileme hakkı olan taraftarların, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kampanyadan faydalanabilecekleri kaydedildi.


Kaynak: AA

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