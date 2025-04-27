Van Amatör Ligi’nde Şampiyon Başkalespor

Van 1'nci Amatör Ligi 2024-2025 sezonu şampiyonu Van Büyükşehir Belediyespor'u seri penaltılarla 4-1’lik skorla geçen Başkalespor oldu.

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Van Amatör Ligi’nde Şampiyon Başkalespor

Van Amatör Ligde gruplarını lider tamamlayan Başkalespor ve Van Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Başkalespor, 90 dakikası 2-2 biten ve uzatmalarda gol sesi çıkmayan maçta güçlü rakibi Van Büyükşehir Belediyespor'u seri penaltılarla 4-1 mağlup ederek, 2024-2025 amatör sezonu şampiyonu oldu.

Nur Tatar Futbol Sahasında oynanan final karşılaşmasını İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan ve çok sayıda taraftar takip etti.

Başkalespor'un şampiyonluğu, ilçedeki futbolseverler arasında büyük sevinç yarattı.

Kaynak: İHA

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