Yeşil Saha Boks Ringine Döndü! Bitiş Düdüğünün Ardından Yumruklar Konuştu

Samsun Süper Amatör Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme maçında Termespor ile Genç Bafraspor karşı karşıya geldi. Terme İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

HEPSİ BİRBİRİNE GİRDİ

Bitiş düdüğüyle birlikte Termespor ve Genç Bafrasporlu futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları birbirine tekmeler ve yumruklarla saldırdı. Kulüp yöneticileri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Ancak kavga saha içine yayıldı. Taraftarların da karıştığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

'KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM'

Yaşanan olaylar sonrasında Termespor Yönetim Kurulu yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Termespor olarak, her zaman sporun birleştirici gücüne inanıyor ve temiz bir futbol adına mücadele ediyoruz. Sahada ter döken her sporcu, rakibine saygı göstermeli, futbolun özündeki evrensel değerleri yaşatmalıdır. Bugün yaşananlar, bu değerlerin açık bir ihlalidir ve kabul edilemez bir durumdur. Bu olayların bir daha yaşanmaması adına, spor camiasının tüm paydaşlarının daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguluyoruz. Saha içi ve saha dışı davranışlarda sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda tutulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: DHA-İHA