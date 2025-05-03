Hiçbir Büyük Maçı Kazanamayan Takım Kritik Virajda

Süper Lig’de artık dananın kuyruğu koptu kopacak. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas bir açıldı bir kapandı ve en sonunda yine 5 puanda sabitlendi.

Sezon boyunca Beşiktaş maçına kadar yenilgi dahi almayan Galatasaray’ın taraftarı zaman zaman oynanan oyunla ‘öldük bittik’ düşüncelerine girerken, Fenerbahçe tarafında ise çoğunlukla kötü futbola rağmen hep bir umut vardı.

Artık sarı-lacivertli ekip tarafından son noktaya gelmiş olabiliriz. Çünkü ‘Kanarya’ da lider Galatasaray’ı ligde tek yenen takım olan Beşiktaş’a konuk olacak. Zorlu bir rakiple oynayacak olmalarının yanında, kazandığında da pek de umut vermeyen futbol da Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda umut kıran bir nokta oldu. Ve burayı büyük harflerle yazmakta fayda var: FENERBAHÇE HİÇBİR BÜYÜK MAÇI KAZANAMADI.

Beşiktaş cephesinden baktığımızda ise siyah beyazlı ekipte tek hedef 3’üncülük olmuş durumda. Öyle ki Samsunspor’un son haftalarda aldığı yenilgiler adeta bu hedef için tuz biber oldu. Kartal bu aşamada bir basamak daha atlayabilmek için şanslı görünüyor. Süper Lig’in 34’üncü haftasında da karşılaşacakları Fenerbahçe’ye oldukça zorluk çıkaracaklardır.

Öyle ki Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den puan koparacağı bir senaryoda, bir kez daha ‘Mayıslar Galatasaray’ın’ olmuş olacak.

Bu noktada Galatasaray da ligin geçmişte en dişli rakiplerinden olsa da bu sıralar şaşalı günlerinden uzakta olan Sivasspor’a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla önündeki maçları bir bir kazanmayı bilen ‘Aslan’ normal koşullarda bu maçı rahat kazanabilirdi. Ancak ligin bitimine çok az bir süre ateş hattında yer alan Sivasspor’un da en tehlikeli olacağı günler gelmiş olabilir. Çünkü Anadolu temsilcisi düşmemek için elinden geleni yapacaktır. Yani lider bu maçın açık ara favorisi olsa da puan kaybı da böyle bir maçta sürpriz olmayacaktır.