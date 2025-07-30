Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş… Her Sezon Aynı ‘Masal’

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Yine oldu. Her sene tekrarlanan, bir sonraki seni bir daha olmayacağı söylenen olay bir kez daha taraftarlara saç baş yoldurttu. Süper Lig ekipleri için basında tonlarca isim yazılıyor çiziliyor, yıldızlar havada uçuşuyor.

Galatasaray’dan başlayalım. Transfer sezonuna Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, geçen sezon Süper Lig’de harikalar yaratan Victor Osimhen’in bonservisini almak için fazlasıyla oyalandı. Napoli’yi bir türlü ikna edemeyen Galatasaray sonunda mutlu sona ulaştı. Ancak ‘Aslan’ın tek eksiği Osimhen değil. Muslera ve Mertens gibi isimler de takımdan ayrılırken, henüz yerleri doldurul(a)madı.

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray’daki Osimhen aşkından dolayı yaşanan gecikmeyi anlayabiliriz. Buna değer çünkü… Ancak Fenerbahçe…

Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucu Jhon Duran’ı kadrosuna katmasının ardından fazlasıyla ümit veren bir savunmacı da olan Archie Brown’ı kadrosuna kattı. Hazırlık kampında gözlemlediğimiz kadarıyla iki isim de gayet yerinde transferler… Ha geldi ha gelecek derken, Skriniar’da da sonunda mutlu sona ulaşıldı sanıyorum. Fakat eksikler burada bitmiyor ki.

Fenerbahçe’nin bir ‘beyne’ de ihtiyacı var. Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in takımdan ayrılmasının ardından lider eksikliği fazlasıyla hissediliyor. PSG’den Assensio ile anlaşma sağlandığı ancak bu transferin belirli nedenler yüzünden bekletildiği söyleniyor. Assensio bu ‘beyin’ görevini görebilecek bir isim.

Fakat, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe’nin ilk Feyenoord maçına artık sayılı günü kaldı. Başkan Ali Koç iki transferin bu maça yetişeceğini ilan etti. Ancak takımla antrenmana dahi çıkmayan transfer sahaya nasıl sürülecek? Anlayan beri gelsin.

Beşiktaş da transfere hızlı başlayan ekipler arasındaydı. Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü’yü kadrosuna kattı. Takımın en kilit isimlerinden olan Gedson Fernandes’in ise ayrılacağı artık kesin gibi. Yerine birini bulmak şart gibi.

Fakat Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısındaki performans gösterdi ki bu takımın eksiklikleri alınan isimlerden daha fazla.

Yani dememiz o ki Süper Lig’deki başarıyla takımların gönlünü eğleyen ekiplerimiz Avrupa aranasında yine yokları oynayacak. Görünen köy kılavuz istemiyor. Biz bu filmi her sene zaten izliyoruz.