Trabzonspor'un Borcu Açıklandı

Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda Mahmut Ören başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Kulüp denetim kurulu başkanı İsmet Keskin, idari ve mali yönden tespitleri anlatarak 31 Mart 2025 itibarıyla kulübün net borcunun 5 milyar 323 milyon 965 bin 510 lira olduğunu açıkladı.

Mahmut Ören, açılış konuşmasında, 19 yaş altı takımının UEFA Gençlik Ligi'ndeki final başarısına değinerek gençlerin Avrupa ikincisi olup tarih yazdığını dile getirdi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 19 yaş altı takımının ülke, Trabzonspor, Trabzon futbolu ve Özkan Sümer Futbol Akademisi için çok önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

Bu başarının arkasında pek çok önemli faktör olduğuna değinen Doğan, akademideki değişimin Ahmet Ağaoğlu döneminde Double Pass'la yapılan anlaşma ile başladığını, sonraki süreçte ise başkanlığı döneminde de üzerine katarak ilerlediklerini, emek harcadıklarını anlattı.

Doğan, genç oyuncuların konsantrasyonunun kaybolmaması gerektiğine de işaret ederek, "Bu oyuncuların A Takıma geçişinin daha mantıklı, baskı altında olmadan ve tamamen A Takım antrenörünün kontrolünde gerçekleşmesi için biraz daha sevincimizde kontrollü olmamızda fayda var." dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen basketbol takımını da tebrik eden Doğan, takımın kuruluş sürecine ve alınan başarılara ilişkin bilgiler aktardı.

Vodafone Sultanlar Ligi'ne katılmak için de Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile görüştüklerine işaret eden Doğan, aksilik olmazsa gelecek yıl Trabzonspor'un kadın voleybolunda da artık sahada olacağını vurguladı.

Doğan, futbolda sezon içerisinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle mahcubiyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye Kupası'nda finalde olduklarını anımsatan Doğan, "Benim gözümde tabii ayırmak lazım, sayın Fatih Tekke geldikten sonra çok başarılı bir süreç götürüyor. Kendisini buradan tekrar tebrik ediyorum ama çok istememize rağmen bizlerin de çok gayret göstermesine rağmen sizlere mahcup olan skorlar aldık. Ben burada tekrar sizlerden bu mahcubiyetten dolayı kendim ve yönetim kurulu adına özür diliyorum. Burada diyecek bir şey yok." diye konuştu.

KULÜBÜN BORCU NE KADAR?

Doğan, Trabzonspor'un asıl probleminin, bir sürü konunun asıl çıkış sebebinin geliriyle gideri arasındaki "korkunç dengesizlik" olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un 30-35 milyon avro civarında geliri, 95-100 milyon avro arasında da gideri olduğunun altını çizen Doğan, "Ben de anlıyorum insanları, dışarıdan baktığımız zaman. 5,2 milyar gibi bir borcumuz var. Trabzonspor her yıl bu borcun faizini ödemek durumundaydı ki bu faizler bizim şanssızlığımız, yüzde 55'i bulan faizler ödedik." ifadelerini kullandı.

Doğan, vergi borçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni Maliye Bakanımız bu konuda hassas, kendisi de bu konuda haklı, bir şey diyemiyoruz ama uzun yıllardır biriken bir vergi borcumuz var, 2,5 milyarları bulan toplamda yapılandırılmış-yapılandırılmamış. Dolayısıyla yüzde 55'ten alınan faizleri bile bu işleri korkunç bir yere getiriyor. Biz dolayısıyla ilk geldiğimizde bedelli sermaye artırımıyla şunu söylemiştik, 'Bu Bankalar Birliği borcundan çıkmamız gerekiyor.' İlk çıkan biz olduk. Bizden sonra çıkacaklarını söyleyen kulüpleri de bekliyoruz, inşallah çıkarlar. Çok önemli bir eşikti Trabzonspor için. Şu anda Sermaye Piyasası Kurulu'nda yürüttüğümüz çalışma da başka önemli bir eşik olacak. 3,2 milyar gibi bir gelir bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor, tek kalemde Trabzonspor'umuzun borcu mayıs ayının sonu itibarıyla inşallah 2 milyar seviyelerine gelecek. Bizim bundan sonra da süreçte yıl sonuna kadar açıkça söyleyeyim, bu borcu tamamen sıfırlayacak, üzerine kasaya da para koyacak projelerimiz hazır."

Kaynak: AA