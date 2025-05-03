Husiler Açıkladı... ABD'den 8 Hava Saldırısı

Yemen'deki Husiler, ABD ordusunun Sana ile Cevf kentlerine 8 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Husiler Açıkladı... ABD'den 8 Hava Saldırısı

Yemen'deki Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA, ABD savaş uçaklarının başkent Sana'nın Beni Haşiş ilçesi ile ülkenin kuzeyindeki Cevf kentinin "Hab ve Şaaf" ilçesine toplam 8 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Saldırılarının sonuçlarına dair bilgi verilmezken, ABD tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, dün akşam​​​​​​​ ABD'nin Saada kenti çevresine 5, Hudeyde kentindeki Ras İsa Petrol Limanı'na ise 7 hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

YEMEN'E SALDIRILAR

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

İsrail'in Katliamları Devam Ediyor! Gazze’de Can Kaybı 52 bin 495 Oldu İsrail'in Katliamları Devam Ediyor! Gazze’de Can Kaybı 52 bin 495 Oldu
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Hindistan'da Dini Festivalde İzdiham! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Dini Festivalde İzdiham! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler