Hindistan'da Dini Festivalde İzdiham! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Hindistan'ın Goa eyaletinde bir tapınakta düzenlenen dini festival sırasında izdiham çıktı. Olayda en az 6 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Hindistan'ın güneybatısındaki Goa eyaletindeki Shirgao bölgesinde bulunan Sree Lairai Devi tapınağında düzenlenen dini festival sırasında izdihamda meydana geldi. Polis, en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yaralanan 10 kişinin durumunun kritik olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördükleri belirtildi.
Başbakan Narendra Modi hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yetkililer izdihamın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını söyledi.
Kaynak: DHA
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