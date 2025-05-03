Böyle Bir Vahşet Duyulmadı... Çocuğunu 'Gözleri ve Derisi' İçin Satmış!

Dünyada çocuklara karşı işlenen suçlarda büyük artış görülürken, son olarak 6 yaşındaki Güney Afrikalı bir kız çocuğun kaybolmasının arkasından dehşete düşüren bir hikaye çıktı. Kelly Smith adlı kadın, 2 Mayıs Cuma günü, Şubat 2024'ten beri kayıp olarak aranan 6 yaşındaki kızı Joshlin Smith'i kaçırmaktan suçlu bulundu. Smith ile birlikte erkek arkadaşı Jacquen Appollis ve çiftin arkadaşı Steveno van Rhyn de çocuğun kaybolmasıyla ilgili adam kaçırma ve insan ticareti suçlamalarından suçlu bulundu.

Smith'in duruşmasında ifade veren bir komşusunun, Joshlin'in kaybolmasından kısa süre önce, annenin çocuğunu gözleri ve derisi için isteyen bir "şifacıya" satma planları hakkında konuştuğunu söylediği bildirildi. Komşusu, Kelly Smith'in kendisine aptalca bir şey yaptığını ve çocuğumu bir "sangoma"ya sattığını söylediğini ifade etti. Ayrıca kendisine ve Joshlin'i satma planını bilen diğer kişilere sessiz kalmaları için para teklif ettiğini de anlattı.

'ÇOCUĞUM BİR GEMİDEKİ KONTEYNERDA'

6 yaşındaki Joshlin'in öğretmeni de duruşmada ifade verdi. Bildiklerini mahkemeye anlatan öğretmen, annesine Joshlin'in nerede olduğunu sorduğunu ve kadının kendisine, çocuğunun bir gemideki konteynerın içinde olduğunu ve Batı Afrika'ya doğru gittiğini söylediğini belirtti.

Suçunu itiraf eden Kelly Smith'in, suçlu bulunduğu yönündeki karar okunurken gözyaşlarına boğulduğu, mahkeme salonunda bulunan herkesin ise kararı alkışladığı öğrenildi. Kelly Smith, Jacquen Appollis ve Steveno van Rhyn ömür boyu hapis cezasıyla yargılanabilir.

SANGOMA NEDİR?

Sangoma olarak bilinen kişiler, Güney Afrika'daki yerel halk arasında çok saygı duyulan bir tür "şifacı" olarak biliniyor. Bilimsel olarak bir yetkinliği olmayan ancak teşhis koyup reçete yazan ve insanları fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak iyileştirdiğini iddia eden bu kişiler günümüzde de varlıklarını sürdürüyor.