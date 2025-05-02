Meclis'ten Sert Adım: Çocuk Yaşta Cinayete Büyük Ceza Geliyor

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Ahmet Mattia'nın canice katledilmesi ülke gündemini derinden sarstı. 15 ve 16 yaşındaki iki saldırganın yaşları nedeniyle alacakları ceza ise tartışmalara neden oldu.

Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşını henüz doldurmamış çocuklar cezai sorumluluktan muaf tutulmakta. Aynı şekilde, 15 yaşını doldurmamış olanların işledikleri eylemin hukuki sonuçlarını kavrayamaması durumunda da ceza verilmemekte. Ancak suçu işlediği sırada 15 yaşını geçmiş fakat 18 yaşını henüz doldurmamış kişiler açısından durum farklı. Bu yaş grubundaki bireyler için, eğer işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiriyorsa 18 ila 24 yıl arasında, müebbet hapis cezası gerektiriyorsa 12 ila 15 yıl arasında hapis cezası uygulanmakta.

Bu kapsamda, TBMM’nin önümüzdeki günlerde özellikle çocuk katillere yönelik cezaların artırılması yönünde adım atması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, "Yeni Minguzzi vakaları yaşanmasın" düşüncesiyle harekete geçecek olan Meclis, bu yöndeki önerileri içeren bir rapor hazırlayan araştırma komisyonunun bulgularını değerlendirecek.

Komisyon, Avrupa ülkelerindeki uygulamaları da inceleyerek, özellikle vahşet içeren cinayetlerde failin 18 yaşın altında olması durumunda dahi daha ağır yaptırımlar uygulanmasını önerecek. Bazı ülkelerde olduğu gibi, suçun niteliğine bağlı olarak çocuk faillerin yetişkin gibi yargılanması ve benzer cezaların verilmesi gündeme gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi