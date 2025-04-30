'Yan Baktınız' Diyerek Çocukları Darbetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, iki çocuğu tabanca kabzasıyla darbetti.

Olay, saat 00.00 sularında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen 14 yaşındaki Y.O. ve 13 yaşındaki İ.Y., tanımadıkları bir şahısla “yan bakma” iddiası üzerine tartışmaya girdi. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda saldırgan, elindeki silahın kabzasıyla çocuklara vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan iki çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA-İHA