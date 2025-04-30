DEM Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' Açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında açıklama yaptı.

Önder'in sağlık durumuna ilişkin yalnızca doktorların verdiği bilgilere güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Karanlık söylentilere itibar etmeyiniz" dedi.

Önder için umutlu bir bekleyiş içinde olduklarını belirten Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'UMUTLU BEKLEYİŞİMİZ SÜRÜYOR'

"Sevgili arkadaşımız, yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder için umutlu bekleyişimiz sürüyor. Doktorların son açıklamaları dışındaki karanlık söylentilere itibar etmeyiniz. Şifa nöbetindeyiz; dualar, iyi dilekler ve temennilerle…"

Kaynak: ANKA