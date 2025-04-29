Murat Ongun'un Eşi Gözdem Ongun’un İfadesi Ortaya Çıktı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi ve takı tasarımı yapan bir şirketin sahibi olan Zeynep Gözdem Ongun da geçtiğimiz cumartesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ongun, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Gözdem Ongun, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanması istenen Ongun'un savcılık ifadesine Gerçek Gündem ulaştı. Edinilen bilgiye göre Savcı, Gözdem Ongun'a Telka Yapı Gayrimenkul, Aktif Spor Denizcilik, Mürettebat Event Medya, SGKROLL Organizasyon, Ad İletişim Reklam, Lap Turizm, AMD Reklam, Üçüncü Asrın Reklam firmalarını sordu. Ongun'a ayrıca şirket hesabına giren ve çıkan paralar da soruldu.

'BU ŞAHISLARIN HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM'

Gözdem Ongun ifadesinde şunları söyledi:

"Ben şahısların hiçbirisini tanımıyorum. Emrah ile olan ilişkilerini bilmem. Onun bir yönlendirmesi olup olmadığını da bilmiyorum. Ben bu şirketlere fatura kestim ve mal gönderdim. Mal gönderdiğime ilişkin iddiaları kabul etmiyorum. Ben İBB'nin iştiraklerini ve bu iştiraklere iş yapan hiçbir firmayı tanımam bilmem. Ben cebimden sermaye çıkartarak ham maddeleri satın aldım. El ürünü hazırladığımı birçok ürünün satışını gerçekleştirdim. Dediğim gibi bu şirketlerin siparişleri üzerine bu satışlar gerçekleşmiştir. Bu yaptığım siparişleri ofisime gelen bir şahıs teslim aldı, bu örneklerden sadece bir tanesidir. Nereye götürdü hangi şirkete götürdü bilmiyorum.

'ALDIĞIM PARALAR, SATTIĞIM ÜRÜNLERİN PARASIDIR'

Başka bir husus varsa dahi hiçbir şekilde bilgim veya katkım yoktur. Ben bana gelen siparişleri Eminönü'nden faturalı olarak aldığım ürünlerle yaparak teslim ettim. Ben kendi halinde taşları araştıran, bu alanda yazılar yazan, sahaflık eğitimi almış, kendi başıma bu ticareti sürdürmeye çalışan birisiyim. Halihazırda Nişantaşı'nda kiralamış olduğum bir dükkanda vardır. Henüz açılışını gerçekleştiremedim. Müşterilerim arasında birçok ünlüde vardır. Emniyet ifadesinde geçen İyzico, Trendyol, Beymen'den aldığım paralar sattığım ürünlerin parasıdır.

'OĞLUMUN YANINDAN ALINMAK...'

Savcı ayrıca Gözdem Ongun'a eşi ile gelir ve giderlerinin orantılı olmadığına dair iddiayı sordu. Ongun ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Murat'ın maaşı ile benim maaşım ve birikimlerimiz bu hayatı sürmemizde sıkıntı yaşatmamıştır. Benim bu işlerle hiçbir ilgim yoktur. Ben kendi şirketini kurmuş, iyi bir eğitim almış, dört dil bilen, iki çocuklu bir anne ve iş kadınıyım. Bu şekilde anılmak, eşimden dolayı bazı suçlamalara maruz kalmak beni yaralamaktadır. Oğlumun yanından alınmak hak etmediğim bir uygulamadır. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum."

Kaynak: Haber Merkezi