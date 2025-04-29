İBB Operasyonunda 30 Kişiye Tutuklama Talebi

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanların ifade işlemleri tamamlandı. 48 kişiden 30’u hakkında tutuklama, diğerleri için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi. Tutuklama talep edilenler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da olduğu öğrenildi.

'İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE ALINDI'

Gözaltı süresi dolduğu gerekçesiyle ev hapsi talebiyle sulh ceza hekimliğine sevk edilen dört kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılanlar arasında İSPER uzmanı Songül Çar, iş insanları Fikret Şimşek ile Yılmaz Şimşek olduğu belirtildi.

Serbest bırakılan diğer kişinin isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

İBB bürokratlarına yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar hakkında "Suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık" iddiaları bulunuyor.